Zifte Bulunan Yavru Yılanı Mazotla Temizledi

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Zifte bulanan yılanı mazot yardımıyla temizledi

ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde "Son Yılan Bükücü" olarak tanınan Tuncay Sezer, ihbar üzerine gittiği yerde zifte bulanarak mahsur kalmış yavru yılanı mazot yardımıyla temizledikten sonra doğaya geri bıraktı.

Ankara'nın Akyurt Belediyesinde, belediye personeli olarak görev yapan Tuncay Sezer, 6 yaşından itibaren yılanları yakalama konusunda gösterdiği marifetleri nedeniyle bölge halkının efsanesi haline geldi. Sezer, Ankara'da "Son Yılan Bükücü" ve "Yılanların Efendisi" ismiyle biliniyor.

İhbar üzerine gittiği yerde zifte bulanarak mahsur kalmış yavru yılanı mazot yardımıyla temizleyen Sezer, ardından hayvanı doğaya geri saldı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.