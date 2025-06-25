Zile\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Tokat'ın Zile ilçesinde boş arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Kafkas Caddesi'ndeki boş bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çevredeki yapılara sıçramadan söndürülmesi muhtemel bir faciayı önledi. - TOKAT