Zonguldak Alaplı\'da evin çatısındaki yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Kefken köyünde tek katlı bir evin çatı bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Alaplı ilçesine bağlı Kefken köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin Yüksel'e ait tek katlı evin çatı bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine Alaplı Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının ardından tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.