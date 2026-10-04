Zonguldak Ilıksu\'da 62 yaşındaki Erdin Yılmaz için denizden ve karadan arama sürüyor

Zonguldak'ta balık tutmak için Ilıksu mevkisine gittiği öğrenilen 62 yaşındaki Erdin Yılmaz'ı arama çalışmaları geceden bu yana sürüyor.

Edinilen bilgiye göre 62 yaşındaki Erdin Yılmaz, iddialara göre dün balık tutmak için evinden ayrıldı. Ailesi uzun süre kendisinden haber alamaması üzerine dün gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Ilıksu mevkisinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizde, jandarma ekipleri de karadan arama çalışması başlattı. Yılmaz'ın kayalıklarda balık avlamak için kullandığı malzemelerinin bulunduğu, aracının da bölgeye yakın bir yerde park halinde olduğu görüldü.

Yılmaz'ın denize düşmüş olabileceği ihtimali üzerine gece saatlerinde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.