Zonguldak'ta 73 yaşındaki kadın kayboldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta 73 yaşındaki kadın kayboldu

Zonguldak\'ta 73 yaşındaki kadın kayboldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Nazmiye Gümüş'ten iki gündür haber alınamıyor. Kaybolan kadın için arama çalışmaları başlatıldı.

22.08.2024 12:14
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 73 yaşındaki Nazmiye Gümüş'ten iki gündür haber alınamıyor.

Çaycuma ilçesine bağlı Helvacılar Köyünde ikamet eden 73 yaşındaki Nazmiye Gümüş'ten iki güden bu yana haber alınamıyor. Kaybolan yaşlı kadın için ekipler tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

İki çocuk annesi 73 yaşındaki Nazmiyet Gümüş ailesine, 'İnekleri meradan almaya gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Bir müddet sonra eve gelmeyen ve kendisinden haber alınmaması üzerine yakınları jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce kaybolan Gümüş'ü arama çalışmaları kapsamında henüz bir bulguya rastlanılmadı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta 73 yaşındaki kadın kayboldu - Son Dakika

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