Zonguldak'ta Ahmet Yılmaz davasında savcı 4 sanığın tutuklu kalmasını istedi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Ahmet Yılmaz davasında savcı 4 sanığın tutuklu kalmasını istedi

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Zonguldak\'ta Ahmet Yılmaz davasında savcı 4 sanığın tutuklu kalmasını istedi
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Zonguldak'ta 18 yıl önce kaybolan ve kemikleri barajda bulunan Ahmet Yılmaz'ın ölümüne ilişkin davada 4 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklar tahliye talep ederken savcı tutukluluklarının sürmesini istedi; mahkeme eksiklikler nedeniyle duruşmayı ileri tarihe erteledi.

Zonguldak'ta 18 yıl önce ortadan kaybolan ve kemikleri barajda bulunan Ahmet Yılmaz'ın ölümüne ilişkin davada 4 sanık hakim karşısına çıktı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar K.A., T.Y. ve İ.E. ile taraflar ile taraf avukatları katıldı. Mahkemeye tutuklu sanık E.İ. ile Ahmet Yılmaz'ın eski eşi D.D. ile tanıklar E.İ. ve M.D. ise SEGBİS ile katıldı. Tutuklu sanık K.A., ilk duruşmada savunma yapmadı. Tanık E.İ., Ahmet Yılmaz'ın ölümüne ilişkin bir görüşme olmadığını, öldürme olayı ile ilgili bir şey duymadığını söyledi.

Diğer tanıklar da Ahmet Yılmaz'ın ölümüne ilişkin bilgilerinin olmadığını öne sürdü. Ahmet Yılmaz'ın eski eşi D.D. ise, sanıklardan şikayetçi olduğunu yineledi.

Sanıklar tahliyelerini talep ederken, cumhuriyet savcısı sanıkların tutuklulukları ile adli kontrol hükümlerinin devam etmesini talep etti. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA
Zonguldak3. SayfaMahkemeGüncelAdliyeHakimSuçSon Dakika

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