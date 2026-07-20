Hal güvenlik görevlisi alacak-verecek kavgasında zabıtayı ayağından vurdu

Zonguldak'ta 500 bin lira alacağı olduğu iddia edilen güvenlik görevlisi, görev yaptığı belediye halinde zabıta memurunu silahla ayağından vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay öğlen saatlerinde Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Caddesi üzerinde bulunan Hal Sokak'ta meydana geldi. Zonguldak Belediyesi Sebze Meyve Hali'nde görevli güvenlik görevlisi O.B. ile 500 bin lira alacağı olduğu öne sürülen zabıta memuru Kemal Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.B., silahla Kemal Ö.'nün ayağına ateş etti. Yaralanan Kemal Ö., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan O.B. ise, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hastanedeki tedavisi devam eden Kemal Ö.'nün ameliyata alınacağı öğrenilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan O.B.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK