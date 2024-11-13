Zonguldak'ta Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zonguldak'ta Bıçaklı Saldırı

Zonguldak\'ta Bıçaklı Saldırı

Eski sevgili, caddede karşılaştığı iki kız kardeşi bıçakla yaraladı. Zanlı yakalandı.

13.11.2024 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta bir kişi, caddede karşılaştığı eski sevgilisi ve kız kardeşini bıçakla yaraladı. Olaydan sonra kaçan zanlı ekiplerce yakalanırken, yaralı kız kardeşler hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ş.S., iddiaya göre arasında önceye dayalı husumet bulunan ve eski sevgilisi olduğu öne sürülen Elif E. (38) ile karşılaşınca tartışmaya başladı. Büyüyen olayda bıçaklı saldırıya uğrayan Elif E.'yi gören yanındaki kardeşi Ecem E. (42) engel olmak istedi. Ancak iki kız kardeş vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın zanlısı Ş.S. saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ecem E. ve Elif E.'ye ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay sonrası kaçan Ş.S.'nin polis tarafından yakalandığı öğrenildi. İki kız kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, zonguldak, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı
17:18 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
16:34 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler
16:23 Bahçeli’yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soruldu Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu
16:00 Bahis soruşturmasında flaş gelişme Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesapları kapatılacak Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatılacak
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
01:35 Ayyüce Türkeş’ten Devlet Bahçeli’ye tepki: Bizlere hain diyenlere yazıklar olsun Ayyüce Türkeş'ten Devlet Bahçeli'ye tepki: Bizlere hain diyenlere yazıklar olsun
00:57 Meclis’te ortalık yine karıştı AK Partili ismin sözleri DEM’li vekilleri sinirlendirdi Meclis'te ortalık yine karıştı! AK Partili ismin sözleri DEM'li vekilleri sinirlendirdi
23:59 Canan Karatay’dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler Canan Karatay'dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler
23:35 Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi
23:21 Real Madrid, halı saha takımına döndü Real Madrid, halı saha takımına döndü
23:10 Devlet Bahçeli Meydanı’nın adı değişti, Manisa karıştı Devlet Bahçeli Meydanı'nın adı değişti, Manisa karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 18:33:48. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.