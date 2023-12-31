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Zonguldak'ta Bir Evde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta Bir Evde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Zonguldak'ta gece saatlerinde meydana gelen yangın, bir evin tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Zonguldak\'ta Bir Evde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu
31.12.2023 - 00:42,
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Zonguldak'ta gece saatlerinde bir evde çıkan yangın, ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın gece yarısı Birlik Mahallesi Karafatma sokak üzerinde iki katlı bir evin üst katında meydana geldi.

Hayri K.'ya ait evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kullanılmadığı öğrenilen evde çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, doğalgaz ve elektrik firmasına ait ekipler yönlendirildi.

Çatıyı tamamen saran alevler, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Olay, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Bir Evde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu - Son Dakika


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