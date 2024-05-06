Zonguldak'ta Cep Telefonu Hırsızlığına Tutuklama - Son Dakika
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Zonguldak'ta Cep Telefonu Hırsızlığına Tutuklama

Zonguldak\'ta Cep Telefonu Hırsızlığına Tutuklama

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir işyerine girerek 13 cep telefonu çalan 3 zanlı tutuklandı. Hırsızlık olayının ardından yapılan inceleme sonucunda şüpheliler kamera kayıtlarıyla tespit edildi ve cezaevine gönderildi.

06.05.2024 09:55
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kapıyı zorlayarak cep telefonu satan işyerine giren girip 13 cep telefonu çalan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 1 Mayıs gecesi Alaplı Hükümet Caddesi'ndeki telefon dükkanında meydana gelen olayda, arka kapıyı tornavida ile açarak giren hırsızlar piyasa değeri yaklaşık 350 bin olan 13 cep telefonu çalan kişiler kayıplara karıştı. Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine geldikleri iş yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.

Ekipler, içlerinde soyulan işyerinin de bulunduğu kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızlığı yaptığı öne sürülen M. D.,O.T., F. B.U., isimli şahısları tespit ederek yakaladı. Polisteki sorgusunun ardından Alaplı Adliyesi'ne sevk edilen M.D.,O.T., F.B.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Cep Telefonu Hırsızlığına Tutuklama - Son Dakika

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