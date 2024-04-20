Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir fabrikaya gelen malzemenin çevreye yaydığı koku nedeniyle mahalle sakinleri tepki göstererek eylem yaptı.
İddiaya göre, akşam saatlerinde Bölücek Mahallesi'nde bir fabrikaya şehir dışından gelen atık malzemenin çevreye yaydığı koku nedeniyle vatandaşlar fabrika önünde toplanarak duruma tepki gösterdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve zabıta ekibi sevk gönderildi. Eylem yapan vatandaşların fabrika içerisine girilmesine izin verilmedi.
Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay, fabrika içerisinde inceleme yaptı. Günay, "Gün boyu aldığımız ihbarların ardından ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Fabrikaya gelen malzemenin görevliler tarafından teslim alınmadan indirildiğini tespit ettik. Savcılıktan arama iznimiz olmadığı için fabrikanın diğer bölümlerini görme şansımız olmadı. Yanmış bir demir yığını var. Acayip koku yayıyor, çok rahatsız edici" dedi.
Ekiplerin bölgedeki soruşturmaları sürüyor. - ZONGULDAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Zonguldak'ta Fabrika Koku Nedeniyle Mahalle Sakinlerinin Tepkisine Neden Oldu - Son Dakika
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