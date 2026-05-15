Zonguldak'ta Feci Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta Feci Kaza: 6 Yaralı

Zonguldak\'ta Feci Kaza: 6 Yaralı
15.05.2026 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Ereğli'de otomobil akaryakıt istasyonuna dalarak 5 çocuğun yaralanmasına neden oldu.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna dalan otomobil, bankta oturan çocuklara çarptı. Feci kazada 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı-Ereğli Karayolu Göktepe altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaplı istikametinden Ereğli yönüne seyir halinde olan H.Y. idaresindeki 67 TL 973 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Metrelerce savrulan otomobil, yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna dalarak önce içerideki başka bir araca, ardından da o esnada istasyonun yakınındaki bankta oturan çocuklara çarptı.

Kazada istasyonun yakınında bulunan bankta oturan G.D., A.D., B.D., Y.S. ve E.A. isimli 5 çocuk ile otomobil sürücüsü H.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan çocuklardan G.D. ve A.D. isimli kardeşlerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta Feci Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
18:39
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti
BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:01:18. #7.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Feci Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.