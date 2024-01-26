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Zonguldak'ta kaza sonrası çıkan kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta kaza sonrası çıkan kavgada bir kişi yaralandı

Zonguldak'ta meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zonguldak\'ta kaza sonrası çıkan kavgada bir kişi yaralandı
26.01.2024 - 20:12,
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Zonguldak'ta iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonrasında taraflar arasında kavga çıktı. Olayda bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde yaşanan kazada sürücüsü öğrenilemeyen 67 NU 087 plakalı araç ve B.K. idaresindeki 67 ADY 470 plakalı otomobil çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrasında taraflar arasından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kazaya karışan taraflardan A.C., diğer araç sürücüsü B.K.'ye otomobilin içindeyken saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan B.K., ise 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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