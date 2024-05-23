Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Zonguldak\'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada, F.K. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak kanala düştü. Kazada sürücü F.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

23.05.2024 10:53
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Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. F.K. idaresindeki 67 ACP 452 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala düştü. Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken sürücü F.K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar; ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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