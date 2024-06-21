Zonguldak'ta Otomobil Yangınında Panik

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Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde Ender Ç. idaresindeki 34 FSL 885 plakalı araç, seyir halindeyken motor kısmından gelen dumanlarla alev aldı.

Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından araç güvenli bir şekilde otoparka çekildi.

Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın sırasında yolu kullanan sürücüler ve çevredeki vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor. - ZONGULDAK