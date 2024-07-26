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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocaklarına operasyon

ZONGULDAK - Zonguldak'ta jandarma ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik operasyon düzenlendi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik operasyon düzenlendi.

Kilimli ilçesinde 2'si sahipli ve 2'si sahipsiz olmak üzere 4 maden ocağı tespit edildi.

Maden ocaklarında; 120 metre ray, 2 adet vagon, 1 adet vinç, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet el arabası ile 9 ton kömür, ele geçirildi.

Maden ocakları TTK ekiplerince kapatılırken orman sınırları içerisinde olduğundan ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.