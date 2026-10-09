Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağı rüşvet operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağı rüşvet operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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Zonguldak\'ta ruhsatsız maden ocağı rüşvet operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocaklarındaki rüşvet iddiasına yönelik operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Aralarında 2 orman muhafaza memurunun bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı; 4'ü tutuklandı, 8'ine adli kontrol verildi, 4'ü serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocaklarına yönelik denetimlerde rüşvet alındığı iddiaları üzerine düzenlenen ve 4 şüphelinin tutuklandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin eş zamanlı baskınlarla şüphelileri gözaltına aldığı operasyon sırasında yapılan aramalarda silah ve mermiler de ele geçirildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet alma ve rüşvet verme soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, polis araçlarının konvoy halinde hareket etmesi, ekiplerin belirlenen adreslere baskın düzenlemesi ve şüphelilerin gözaltına alınması yer aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen tabanca ve mermilerin incelenmesi de kameraya yansıdı.

Soruşturma kapsamında, bazı orman personelinin ruhsatsız kömür ocaklarına yönelik denetimlerde usulsüz işlem yaptığı ve rüşvet aldığı, mühürleme işlemlerinin ise fiilen uygulanmadığı halde tutanaklara yapılmış gibi işlendiği iddia edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından aralarında 2 orman muhafaza memurunun da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, ruhsatsız ocak sahipleri M.O. (37), M.M. (49), K.B. (62) ile ruhsatsız ocak işletmecisi E.A. (41) tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağı rüşvet operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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