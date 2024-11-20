Zonguldak\'ta Samanlık Yangını Eve Sıçradı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde samanlıkta çıkan yangın eve sıçradı. 5 kişi dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Değirmen Caddesi Doğan Sokak'ta meydana geldi. Cemal G.'ye ait iki katlı evin samanlık olarak kullanıldığı birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahipleri ve çevredeki vatandaşlar çıkan yangını söndürmekte zorlanınca durumu ekiplere bildirdi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis sevk edildi. Yangında 5 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere Acil Sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. İtfaiye ekiplerinin çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK