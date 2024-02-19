Zonguldak'ta Sobadan Çıkan Yangın İki Evi Kullanılamaz Hale Getirdi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Sobadan Çıkan Yangın İki Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

Zonguldak\'ta Sobadan Çıkan Yangın İki Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

Zonguldak'ta öğlen saatlerinde sobadan çıkan yangın iki evi kullanılamaz hale getirdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

19.02.2024 13:41  Güncelleme: 13:45
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Zonguldak'ta öğlen saatlerinde sobadan çıkan yangın iki evi kullanılamaz hale getirdi.

Çınartepe Mahallesi Aydıntepe Sokak'ta Bahar Donbay'a ait (44) evde sobadan çıktığı değerlendirilen yangın büyüdü. Yan eve de sıçrayan yangın sebebiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışması yapılırken evlerinin yandığını görenler duygu dolu anlar yaşadı.

Sobaya kömür attıktan sonra kapaklarının havaya kalktığını ve alevlerin etrafa sıçradığını söyleyen Bahar Donbay, "Bize verilen yardım kömürünü attıktan sonra arkamı döndüm. Kapaklar yukarı kalktı ve etrafa alevler saçılmış. Sonra böyle iki ev de yandı. Mağduruz" diye gözyaşı döktü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangınla ilgili çalışma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Sobadan Çıkan Yangın İki Evi Kullanılamaz Hale Getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Sobadan Çıkan Yangın İki Evi Kullanılamaz Hale Getirdi - Son Dakika
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