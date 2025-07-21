Zonguldak\'ta Ticari Taksi Tıra Çarptı: 1 Ağır Yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde ticari taksinin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçenin Saltukova beldesinde meydana geldi. İddialara göre, Çaycuma istikametinden Filyos beldesi yönüne gitmekte olan O.P. idaresindeki 67 T 3073 plakalı ticari taksi, tek şeritli yolda sollama yaptığı esnada karşıdan gelen araca çarpmamak için direksiyonu sağa doğru kırınca önündeki tıra çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurda yığınına döndü. Kazada taksi şoförü O.P. ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, Saltukova Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılmasının ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla araçların kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK