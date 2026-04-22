Zonguldak\'ta Tünel Kazası

Zonguldak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tünele çarparak durabildi.
Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Kozlu ilçesi Değirmenağzı tünellerinde meydana geldi. İddiaya göre 67 YC 937 plakalı otomobil, tünel çıkışı kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK
