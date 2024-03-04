Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda 7 gram uyuşturucu madde ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 9 şahıs ise uyuşturucu madde satmak suçundan gözaltına alındı.

04.03.2024 23:19  Güncelleme: 23:23
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

ZONGULDAK - Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarını önlemeye yönelik Zonguldak ve Çaycuma Başsavcılıkları ile koordineli bir şekilde Çaycuma ilçesinde yapılan operasyonla 14 şüpheli tespit edildi.

Operasyonda yapılan aramalarda ölümcül etkiye sahip 7 gram uyuşturucu madde ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 14 şüpheliden 5'i hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

9 şahıs ise Uyuşturucu Madde Satmak suçundan gözaltına alındı. 4 ay süren soruşturma neticesinde mahkemeye çıkarılan 9 şahıstan M.B, O.K, M.Ç, M.U ve S.Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika

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