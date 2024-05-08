Zonguldak\'ta yağma ve hırsızlık şüphelileri yakalandı

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Zonguldak'ta jandarma ekiplerince yağma ve hırsızlık olaylarının şüphelisi 4 kişi yakalandı. Ele geçirilen para ve malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Asayiş ekipleri tarafından, Çaycuma ve Kozlu ilçelerinde meydana gelen yağma ve açıktan hırsızlık olayları ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda olayların failleri olan 4 şüpheli yakalandı. 130 adet sulama borusu, 2 bin euro ve 12 bin 500 TL ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 4 şüpheli ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. - ZONGULDAK