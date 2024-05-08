Zonguldak'ta yağma ve hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta yağma ve hırsızlık şüphelileri yakalandı

Zonguldak\'ta yağma ve hırsızlık şüphelileri yakalandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaycuma ve Kozlu ilçelerinde meydana gelen yağma ve hırsızlık olaylarının failleri olan 4 şüpheliyi yakaladı. Ele geçirilen para ve malzemeler sahiplerine teslim edildi. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

08.05.2024 13:31
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Zonguldak'ta jandarma ekiplerince yağma ve hırsızlık olaylarının şüphelisi 4 kişi yakalandı. Ele geçirilen para ve malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Asayiş ekipleri tarafından, Çaycuma ve Kozlu ilçelerinde meydana gelen yağma ve açıktan hırsızlık olayları ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda olayların failleri olan 4 şüpheli yakalandı. 130 adet sulama borusu, 2 bin euro ve 12 bin 500 TL ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 4 şüpheli ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta yağma ve hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika

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