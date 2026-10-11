Zonguldak'ta yalnız yaşayan 55 yaşındaki adamın cansız bedeni evinde bulundu - Son Dakika
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Zonguldak'ta yalnız yaşayan 55 yaşındaki adamın cansız bedeni evinde bulundu

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Zonguldak\'ta yalnız yaşayan 55 yaşındaki adamın cansız bedeni evinde bulundu
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Zonguldak'ın Bahçelievler Mahallesi'nde yalnız yaşayan 55 yaşındaki adamın evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen ekipler adamın hayatını kaybettiğini belirledi, kesin ölüm sebebi için çalışma başlatıldı.

Zonguldak'ta komşularının kötü koku şikayeti üzerine 55 yaşındaki şahsın evine gelen ekipler, yalnız yaşayan adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Lale Sokak üzerindeki bir apartmanda yaşandı. 55 yaşındaki Necmettin Sezer'in evinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Sezer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde cumhuriyet savcısının inceleme yapmasının ardından Sezer'in cansız bedeni, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Necmettin Sezer'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Bahçelievler MahallesiZonguldak3. SayfaOlaylarGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta yalnız yaşayan 55 yaşındaki adamın cansız bedeni evinde bulundu - Son Dakika
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