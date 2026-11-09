Ağrı Ulu Camii'nde umre adaylarına İl Müftüsü İlhan bilgilendirme semineri yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ağrı Ulu Camii'nde umre adaylarına İl Müftüsü İlhan bilgilendirme semineri yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı Ulu Camii\'nde umre adaylarına İl Müftüsü İlhan bilgilendirme semineri yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ağrı'dan umre ibadeti için kutsal topraklara gidecek vatandaşlara yönelik Ulu Camii'de bilgilendirme semineri yapıldı. İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan'ın katıldığı seminerde ibadetin manevi yönü, uygulama esasları ve yolculuk sırasında dikkat edilecekler aktarıldı.

Ağrı’dan umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlara yönelik, İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan’ın katılımıyla bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Ağrı Ulu Camii'nde umre adaylarına İl Müftüsü İlhan bilgilendirme semineri yaptı

Ağrı Ulu Camii’nde düzenlenen seminerde konuşan İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, umre ibadetinin manevi önemine değinerek bu yolculuğun kişinin Rabbine yakınlaşması, manevi dünyasını zenginleştirmesi ve gönül dünyasını arındırması açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Umre adaylarına ibadetlerini bilinçli ve usulüne uygun şekilde yerine getirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Dr. İlhan, kutsal topraklarda zamanın ibadet ve dualarla en verimli şekilde değerlendirilmesi, yolculuk ve ibadet süresince sabır, hoşgörü ve anlayış içerisinde hareket edilmesinin önemini vurguladı.

Seminer, umre ibadetinin uygulama esasları, yolculuk sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve merak edilen konulara ilişkin yapılan bilgilendirmelerin ardından sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
GüncelYaşamAğrıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı 13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
Beklenen buluşma gerçekleşti Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
12:17
COP31 başladı Bakan Kurum’dan dünyaya “iklim politikası“ mesajı
COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya "iklim politikası" mesajı
12:02
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
11:51
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı
Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
11:38
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
11:06
Trump’a sunulan savaş planı sızdı ABD, İran’ı Irak’tan işgal edebilir
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 12:33:01. #.0.2#
SON DAKİKA: Ağrı Ulu Camii'nde umre adaylarına İl Müftüsü İlhan bilgilendirme semineri yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android