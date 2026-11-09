Ağrı Ulu Camii\'nde umre adaylarına İl Müftüsü İlhan bilgilendirme semineri yaptı

Ağrı’dan umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlara yönelik, İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan’ın katılımıyla bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Ağrı Ulu Camii’nde düzenlenen seminerde konuşan İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, umre ibadetinin manevi önemine değinerek bu yolculuğun kişinin Rabbine yakınlaşması, manevi dünyasını zenginleştirmesi ve gönül dünyasını arındırması açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Umre adaylarına ibadetlerini bilinçli ve usulüne uygun şekilde yerine getirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Dr. İlhan, kutsal topraklarda zamanın ibadet ve dualarla en verimli şekilde değerlendirilmesi, yolculuk ve ibadet süresince sabır, hoşgörü ve anlayış içerisinde hareket edilmesinin önemini vurguladı.

Seminer, umre ibadetinin uygulama esasları, yolculuk sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve merak edilen konulara ilişkin yapılan bilgilendirmelerin ardından sona erdi.

Haber: Servet Arslan