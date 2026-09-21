AİÇÜ, THE 2027 sıralamasına girmeye hak kazandı, başvuru süreci ele alındı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Times Higher Education (THE) ile uluslararası görünürlüğünü ve sıralamalardaki konumunu güçlendirmeye yönelik önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda AİÇÜ’nün THE World University Rankings 2027 için gerekli değerlendirme sürecini başarıyla tamamladığı ve sıralamada yer almaya hak kazandığı bilgisi paylaşıldı.



AİÇÜ Rektör Yardımcısı ve Uluslararası Görünürlük Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu başkanlığında Zoom üzerinden çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya, Times Higher Education Birleşik Krallık ve Avrupa’dan Sorumlu Ticari Direktörü (Commercial Director – UK & Europe) Lachyn Italmazova ile AİÇÜ Uluslararası Görünürlük Üst Komisyonu üyeleri Doç. Dr. Akın Akıncıoğlu, Doç. Dr. Nimetullah Aldemir, Doç. Dr. Burak Alaylar, Dr. Öğr. Üyesi Ferhan Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Alican Kaya ve Dr. Öğr. Üyesi Berrak Nur Özden katıldı.Toplantının ana gündemini, THE Sustainability Impact sıralamasına başvuru süreci oluştururken; başvuru sürecinin etkin yürütülmesi, değerlendirme ölçütleri ve AİÇÜ’nün uluslararası görünürlüğünün artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Haber: Servet Arslan