AİÇÜ, THE 2027 sıralamasına girmeye hak kazandı, başvuru süreci ele alındı

AİÇÜ, THE 2027 sıralamasına girmeye hak kazandı, başvuru süreci ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AİÇÜ, THE World University Rankings 2027 değerlendirme sürecini tamamlayarak sıralamada yer almaya hak kazandı. Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu başkanlığındaki çevrim içi toplantıda THE Sustainability Impact başvuru süreci ve uluslararası görünürlük çalışmaları ele alındı.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Times Higher Education (THE) ile uluslararası görünürlüğünü ve sıralamalardaki konumunu güçlendirmeye yönelik önemli bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda AİÇÜ’nün THE World University Rankings 2027 için gerekli değerlendirme sürecini başarıyla tamamladığı ve sıralamada yer almaya hak kazandığı bilgisi paylaşıldı.
Toplantının ana gündemini, THE Sustainability Impact sıralamasına başvuru süreci oluştururken; başvuru sürecinin etkin yürütülmesi, değerlendirme ölçütleri ve AİÇÜ’nün uluslararası görünürlüğünün artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.
Haber: Servet Arslan
Kaynak: Haber Platformu
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