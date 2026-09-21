AİÇÜ, THE 2027 sıralamasına girmeye hak kazandı, başvuru süreci ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AİÇÜ, THE 2027 sıralamasına girmeye hak kazandı, başvuru süreci ele alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AİÇÜ, THE 2027 sıralamasına girmeye hak kazandı, başvuru süreci ele alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİÇÜ, THE World University Rankings 2027 değerlendirme sürecini tamamlayarak sıralamada yer almaya hak kazandı. Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu başkanlığındaki çevrim içi toplantıda THE Sustainability Impact başvuru süreci ve uluslararası görünürlük çalışmaları ele alındı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Times Higher Education (THE) ile uluslararası görünürlüğünü ve sıralamalardaki konumunu güçlendirmeye yönelik önemli bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda AİÇÜ’nün THE World University Rankings 2027 için gerekli değerlendirme sürecini başarıyla tamamladığı ve sıralamada yer almaya hak kazandığı bilgisi paylaşıldı.

AİÇÜ, THE 2027 sıralamasına girmeye hak kazandı, başvuru süreci ele alındıAİÇÜ Rektör Yardımcısı ve Uluslararası Görünürlük Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu başkanlığında Zoom üzerinden çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya, Times Higher Education Birleşik Krallık ve Avrupa’dan Sorumlu Ticari Direktörü (Commercial Director – UK & Europe) Lachyn Italmazova ile AİÇÜ Uluslararası Görünürlük Üst Komisyonu üyeleri Doç. Dr. Akın Akıncıoğlu, Doç. Dr. Nimetullah Aldemir, Doç. Dr. Burak Alaylar, Dr. Öğr. Üyesi Ferhan Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Alican Kaya ve Dr. Öğr. Üyesi Berrak Nur Özden katıldı.
AİÇÜ, THE 2027 sıralamasına girmeye hak kazandı, başvuru süreci ele alındıToplantının ana gündemini, THE Sustainability Impact sıralamasına başvuru süreci oluştururken; başvuru sürecinin etkin yürütülmesi, değerlendirme ölçütleri ve AİÇÜ’nün uluslararası görünürlüğünün artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
GüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
16:52
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah’a 6 ay trafikten men cezası
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah'a 6 ay trafikten men cezası
16:42
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF’ye devredildi
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF'ye devredildi
16:27
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
15:48
Öpücüklerle belgelenmişti Milli çiftin aşkı bitti mi
Öpücüklerle belgelenmişti! Milli çiftin aşkı bitti mi?
15:23
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
14:44
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 17:25:44. #.0.3#
SON DAKİKA: AİÇÜ, THE 2027 sıralamasına girmeye hak kazandı, başvuru süreci ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement