30 Mart Sıfır Atık Günü'nde Esenyurtlu çocuklara çevre bilinci aşılandı

30.03.2026 17:28  Güncelleme: 17:33
Esenyurt Belediyesi, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde öğrencileri geri dönüşüm tesisiyle buluşturdu. Geri dönüşümün aşamalarını öğrenerek çevre bilinci kazanan çocuklar, etkinliğin devamında ağaç dikerek doğaya katkı sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçede çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, bu kez öğrencilerle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Prof. Dr. Sebahattin Zaim İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencileri, düzenlenen etkinlikte Efsun Geri Dönüşüm Tesisi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, burada geri dönüşümün aşamalarını yerinde gözlemleyerek atıkların nasıl yeniden ham maddeye dönüştürüldüğünü öğrendi. Merak ettikleri soruları uzmanlara yönelten öğrenciler, çevreye duyarlı bireyler olma yolunda önemli kazanımlar elde etti.

Ağaçlar toprakla buluştu

Programın devamında Vadi Esenyurt Şehir Parkı'nda ağaç dikimi gerçekleştirildi. Öğrenciler diktikleri ağaçlara can suyu vererek doğaya katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadı. Etkinlikte ayrıca geri dönüşüm temalı şarkılar seslendirilerek çevre bilincine dikkat çekildi. Program sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Nurhan Demir öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

"Çocuklarımız doğaya kalıcı bir katkı sundular"

Sınıf öğretmeni Ayşegül Demirdağ, öğrencileriyle birlikte böyle anlamlı bir programda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çocuklarımız geri dönüşüm konusunda çok değerli bilgiler edindi. Ağaç dikme etkinliğiyle de doğaya kalıcı bir katkı sundular. Daha yeşil bir gelecek için bu tür çalışmalar çok kıymetli. Bu etkinliği düzenleyen Esenyurt Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

"Herkes atıklarını ayrıştırmalı"

Öğrencilerden Asel Şahin ise etkinlikten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek geri dönüşümün önemine dikkat çekerken Ali Deniz Tatar da geri dönüşümün alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, herkesin atıklarını ayrıştırması gerektiğini söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 17:46:11. #7.12#
