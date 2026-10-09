Adana'da balıkçı pazarındaki tıkanıklığı esnaf açtı, ASKİ'ye tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da balıkçı pazarındaki tıkanıklığı esnaf açtı, ASKİ'ye tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana\'da balıkçı pazarındaki tıkanıklığı esnaf açtı, ASKİ\'ye tepki gösterdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Seyhan'daki balıkçılar pazarında yağış sonrası tıkanan kanalizasyon gideri, esnafın kendi imkanlarıyla müdahalesiyle açıldı. Su birikintileri nedeniyle pazara gelmekte zorlanan vatandaş ve esnaf, ASKİ ekiplerinin bakım yapması için çağrıda bulundu.

Adana'da yağışın ardından balıkçılar pazarında tıkanan kanalizasyon gideri çarşı esnafı ile vatandaşı mağdur ediyor. Müşterilerin su birikintileri nedeniyle pazara gelmekte zorlandığını belirten esnaf, tıkanıklığı kendi imkanlarıyla gidererek ASKİ'ye tepki gösterdi.

Seyhan ilçesindeki balıkçılar pazarında yağışın ardından pazar içerisindeki kanalizasyon giderinin tıkanması sonucu su tahliye edilemedi. Kısa sürede biriken su, pazarın içerisinde yürümeyi güçleştirirken esnafı mağdur etti. Durum üzerine bir esnaf rögarın içerisine girerek kendi imkanlarıyla yoğun uğraşların ardından tıkanıklığı giderdi. Müşterilerin su birikintileri nedeniyle pazara gelmekte zorlandığını belirten esnaf, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerinin bölgede gerekli bakım ve kontrolleri yapması için çağrıda bulundu.

"Başka çaremiz kalmadı"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan esnaf Yusuf Özcan, sorunu kendi imkanlarıyla düzelttiklerini söyleyerek, "Seyhan Belediyesi'nden ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nden ricam gelsinler ve bu yolları güzel bir yıkasınlar. Biz kendi hortumlarımızla, kendi imkanlarımızla yolları yıkıyoruz. O gün çok zor durumda kaldık. İnsanlar balık almaya gelemiyorlardı, alışverişe yanaşmıyorlardı. Çünkü gerçekten kötüydü. Başka çaremiz kalmadı. 'Kolları sıvayalım, kendimiz yapmaya çalışalım' dedik. Buraya insanlar geliyor, kokudan duramıyor. İnsanlar rahat alışveriş yapsın. Ben çalışmıyor olsam her gün giderim, 'başkanım ben gideyim sokağı yıkayayım geleyim mi' derim. Anlatacak çok şey var" dedi.

"Çarşının göbeğinde çalışma yapamıyorsan bu mesleği bırak"

Esnaf Nusrettin Özgü ise asıl sorunun zihniyette olduğunu ifade ederek, "Burası koskoca Adana. Bizim tek istediğimiz sabah tazyikli su gelip sıkılsın. Çünkü yerler balık yağı ve insanlar burada kayıyor. Burada bir sürü insan yürüyor. Kanalizasyon tıkanıyor, 10 gün sonra geliyorlar. Burası koskoca çarşının göbeği, bu ayıp bir şey. Bu lağım belki 10 sene oldu, sürekli tıkanıyor, biz kendimiz açıyoruz. Orada boru kırık, tıkanıyor. Kendi dükkanımıza giremiyoruz. Biz de mağdur oluyoruz, herkes de mağdur oluyor. Buraya her sabah bir tazyikli su vurulsa biz teşekkür ederiz. Sadece şikayet değil, teşekkürümüzü etmesini de biliyoruz. Koskoca çarşının göbeğinde çalışma yapamıyorsan bu mesleği bırak. Bu sene çok çok mağdur oldu bu balık pazarı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresiGüncelSeyhanAdanaÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı
Maltepe’de çöken apartmanda can kaybı 3’e yükseldi Maltepe'de çöken apartmanda can kaybı 3'e yükseldi
İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Pakistan savaşa dahil oldu Jetler havalanıp bomba yağdırdı Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı
TikTok’ta skandal yayın Herkes emniyeti etiketliyor TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor
Toprağı kazarken buldu, sonra hayatı eskisi gibi olmadı Toprağı kazarken buldu, sonra hayatı eskisi gibi olmadı
10:51
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
10:40
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
10:39
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
10:27
Güreş maçında akılalmaz olay Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü
Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü
10:15
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
10:11
Fon vurgununda 214 kişi isim isim tespit edildi 187 milyar 653 milyonun iadesi istenecek
Fon vurgununda 214 kişi isim isim tespit edildi! 187 milyar 653 milyonun iadesi istenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 11:02:04. #.0.3#
SON DAKİKA: Adana'da balıkçı pazarındaki tıkanıklığı esnaf açtı, ASKİ'ye tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei