Adana\'da balıkçı pazarındaki tıkanıklığı esnaf açtı, ASKİ\'ye tepki gösterdi

Adana'da yağışın ardından balıkçılar pazarında tıkanan kanalizasyon gideri çarşı esnafı ile vatandaşı mağdur ediyor. Müşterilerin su birikintileri nedeniyle pazara gelmekte zorlandığını belirten esnaf, tıkanıklığı kendi imkanlarıyla gidererek ASKİ'ye tepki gösterdi.

Seyhan ilçesindeki balıkçılar pazarında yağışın ardından pazar içerisindeki kanalizasyon giderinin tıkanması sonucu su tahliye edilemedi. Kısa sürede biriken su, pazarın içerisinde yürümeyi güçleştirirken esnafı mağdur etti. Durum üzerine bir esnaf rögarın içerisine girerek kendi imkanlarıyla yoğun uğraşların ardından tıkanıklığı giderdi. Müşterilerin su birikintileri nedeniyle pazara gelmekte zorlandığını belirten esnaf, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerinin bölgede gerekli bakım ve kontrolleri yapması için çağrıda bulundu.

"Başka çaremiz kalmadı"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan esnaf Yusuf Özcan, sorunu kendi imkanlarıyla düzelttiklerini söyleyerek, "Seyhan Belediyesi'nden ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nden ricam gelsinler ve bu yolları güzel bir yıkasınlar. Biz kendi hortumlarımızla, kendi imkanlarımızla yolları yıkıyoruz. O gün çok zor durumda kaldık. İnsanlar balık almaya gelemiyorlardı, alışverişe yanaşmıyorlardı. Çünkü gerçekten kötüydü. Başka çaremiz kalmadı. 'Kolları sıvayalım, kendimiz yapmaya çalışalım' dedik. Buraya insanlar geliyor, kokudan duramıyor. İnsanlar rahat alışveriş yapsın. Ben çalışmıyor olsam her gün giderim, 'başkanım ben gideyim sokağı yıkayayım geleyim mi' derim. Anlatacak çok şey var" dedi.

"Çarşının göbeğinde çalışma yapamıyorsan bu mesleği bırak"

Esnaf Nusrettin Özgü ise asıl sorunun zihniyette olduğunu ifade ederek, "Burası koskoca Adana. Bizim tek istediğimiz sabah tazyikli su gelip sıkılsın. Çünkü yerler balık yağı ve insanlar burada kayıyor. Burada bir sürü insan yürüyor. Kanalizasyon tıkanıyor, 10 gün sonra geliyorlar. Burası koskoca çarşının göbeği, bu ayıp bir şey. Bu lağım belki 10 sene oldu, sürekli tıkanıyor, biz kendimiz açıyoruz. Orada boru kırık, tıkanıyor. Kendi dükkanımıza giremiyoruz. Biz de mağdur oluyoruz, herkes de mağdur oluyor. Buraya her sabah bir tazyikli su vurulsa biz teşekkür ederiz. Sadece şikayet değil, teşekkürümüzü etmesini de biliyoruz. Koskoca çarşının göbeğinde çalışma yapamıyorsan bu mesleği bırak. Bu sene çok çok mağdur oldu bu balık pazarı" şeklinde konuştu.