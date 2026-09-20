Adana'da bugün 34 derece beklenirken nemle hissedilen sıcaklık yüksek olacak - Son Dakika
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Adana'da bugün 34 derece beklenirken nemle hissedilen sıcaklık yüksek olacak

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Yüksek nemin etkisiyle Adana'da hissedilen sıcaklığın yüksek olacağı bildirildi. Kentte bugün gündüz 34, gece 23 derece beklenirken hafta içi sıcaklıkların 31-33 derece arasında seyretmesi, pazartesi ve çarşamba yer yer yağış olması öngörülüyor.

Adana'da hafta içi sıcaklık gündüz 31 gece ise 18 dereceye kadar düşse de meteoroloji yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın yüksek olacağını bildirdi.

Kentte bugün hava sıcaklığının gündüz 34, gece ise 23 derece olması bekleniyor. Gece nem oranının yüzde 50'nin üzerinde seyretmesi nedeniyle hissedilen sıcaklığın yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Hafta içi ise sıcaklıkların en yüksek 33, en düşük 31 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 18 dereceye kadar düşse de nem oranının yüksek olması nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha fazla olabileceği öngörülüyor.

Öte yandan, pazartesi ve çarşamba günleri Adana'da yer yer yağış bekleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adana'da bugün 34 derece beklenirken nemle hissedilen sıcaklık yüksek olacak - Son Dakika
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