Adana\'da Dolu Yağışı Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Adana'da etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Adana'da öğle saatlerinde şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Merkez Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle ana caddelerde yoğunluk oluşurken birçok noktada da su baskınları yaşandı.

Tarım arazileri zarar gördü

Sarıçam ilçesine bağlı Şevketiye Mahallesi'nde de dolu yağışı nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. Ayçiçeği ve buğday ekili arazilerinin yanı sıra seralarda da hasar oluştuğu öğrenildi. - ADANA