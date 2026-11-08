Adana Saimbeyli\'de mevsimin ilk karı Çeralan köyünde etkili oldu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yağdı.

İlçeye bağlı Çeralan köyü, gece saatlerinde etkili olan soğuk havanın ardından az da olsa beyaza büründü. Köyde kar yağışıyla birlikte kış mevsimi kendisini hissettirmeye başladı. Çeralan köyünde mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.