Adıyaman Gerger\'de şimşekler geceyi aydınlatarak görsel şölen sundu

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde etkili olan şiddetli yağışla birlikte gökyüzünü aydınlatan şimşekler, gece saatlerinde görsel bir şölen oluşturdu.

Meteorolojinin şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesine yönelik uyarılarının ardından Adıyaman'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Yağışla birlikte gök gürültüsü ve peş peşe çakan şimşekler, özellikle Gerger ilçesinde geceyi aydınlattı. Karanlık gökyüzünü aydınlatan şimşekler, etkileyici görüntüler oluştururken doğanın güçlü yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Bölgede etkili olan yağış ve yıldırım hareketliliği, vatandaşların dikkatini çekerken yetkililerin meteorolojik uyarılarının dikkate alınması gerektiği hatırlatıldı.