Afyonkarahisar\'da gece başlayacak yağışın yarın aralıklarla sürmesi bekleniyor

Afyonkarahisar'da gece başlayacak yağışın yarın aralıklarla sürmesi bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da yeni hafta sıcak ve kapalı havayla başladı; meteorolojik değerlendirmelere göre gece geç saatlerde kentte yağış bekleniyor. Yağışın yarın aralıklarla sürmesi, sıcaklıkların da hafta boyu 8-18 derece aralığında kalması bekleniyor.
Afyonkarahisar yeni haftaya sıcak ve kapalı bir hava ile başlarken, yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre ise gece geç saatlerde kentte yağış bekleniyor.
Yapılan meteoroloji tahminlere göre, kentte gece saatlerinde başlaması beklenen yağışın yarın da aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Kentte sıcaklıkların ise hafta boyu 8-18 derece seviyelerinde olması bekleniyor.
Kaynak: İHA
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