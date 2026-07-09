Afyonkarahisar\'da Tarım Kontrolleri

Afyonkarahisar'da çörek otu ve haşhaş ekili alanlarda bitkisel üretimde verim ve kalitenin korunması amacıyla kontrol çalışmaları devam ediyor.

Gerçekleştirilen çalışmayla ilgili Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bitkisel üretimde verim ve kalitenin korunması, üretim süreçlerinin takip edilmesi ve tarımsal faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla çörek otu ve haşhaş ekili alanlarda kontrol çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede il müdürlüğümüz teknik personeli tarafından çörek otu ve haşhaş ekili alanlarda kontroller gerçekleştirilmiştir. Yapılan arazi çalışmalarında üretim alanları yerinde incelenerek gerekli kontroller yapılmış, üreticilerimize yetiştiricilik sürecine ilişkin teknik konularda bilgilendirmelerde bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR