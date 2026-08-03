Ahlat'ta Dev Çekirgeler Gözlemlendi - Son Dakika
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Ahlat'ta Dev Çekirgeler Gözlemlendi

Ahlat\'ta Dev Çekirgeler Gözlemlendi
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Ahlat-Malazgirt karayolunda görülen 15 cm'lik dev çekirgeler, sürücüleri şaşırttı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ahlat- Malazgirt karayolu üzerinde görülen yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki dev çekirgeler, sürücü ve yolcuların dikkatini çekti.

Ahlat-Malazgirt karayolunda seyahat eden vatandaşlar, yol kenarında karşılaştıkları sıra dışı büyüklükteki çekirgeler karşısında şaşırdı. Boyları yaklaşık 15 santimetreye ulaşan çekirgeler, büyüklükleriyle dikkat çekti.

Karayolunda seyahat ettiği sırada dev çekirgeleri fark eden doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu ise bu ilginç anları fotoğraf ve görüntülerle kayıt altına aldı. Çekirgelerin büyüklüğü karşısında şaşırdığını dile getiren Şerefoğlu, hayatında ilk kez bu kadar büyük çekirgelerle karşılaştığını söyledi.

Doğada zaman zaman farklı tür ve boyutlarda böceklerle karşılaşılabildiğini belirten Şerefoğlu, Ahlat-Malazgirt karayolunda gördüğü çekirgelerin özellikle büyüklükleriyle dikkat çektiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Ahlat'ta Dev Çekirgeler Gözlemlendi - Son Dakika

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