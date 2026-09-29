AK Parti Gümüşhane İl Başkanı, Harşit Çayı raporunu Bakan Yardımcısı\'na sundu

Gümüşhane Üniversitesi akademisyenleri tarafından Harşit Çayı'ndaki debi düşüşü, yosunlaşma ve kirlilik sorunlarına yönelik hazırlanan bilimsel rapor, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'ya sunuldu.

Gümüşhane Üniversitesi akademisyenlerinin saha ve laboratuvar çalışmaları sonucunda hazırladığı raporda, Harşit Çayı'nın şehir geçişinde su kalitesine ilişkin çeşitli sorunlar tespit edildi. Yapılan incelemelerde bazı noktalarda mikrobiyolojik kirlilik verilerine ulaşılırken, yaz aylarında yaşanan debi düşüşünün yosunlaşmayı artırdığı belirtildi.

Raporda sorunların çözümü için üst havzada gölet ve mini barajlar yapılması, şehir geçişinde kademeli bentler oluşturulması, tarımsal sulamanın kontrollü hale getirilmesi, kanalizasyon sızıntılarının önlenmesi ve dere yatağında düzenli temizlik yapılması gibi öneriler yer aldı.

Raporu yetkililere sunan AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, özellikle üst havzalarda su depolama yapılarının oluşturulması ve düşük debi dönemlerinde çayın akışının korunmasına yönelik taleplerini DSİ Genel Müdürlüğüne ilettiklerini belirtti.