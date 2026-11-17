Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kış mevsimiyle birlikte yaşanabilecek trafik sorunlarına karşı alınacak önlemler değerlendirildi. Toplantıda kar yağışı, buzlanma, trafik denetimleri ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı.

Akçakoca ilçesinde kış mevsiminde trafik güvenliğinin sağlanması ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Sefer Tuzcuoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Şuayip Öğdür, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Elif Cebe ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı. Toplantıda, kış şartlarının trafik ve ulaşım üzerindeki etkileri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Özellikle kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yaşanabilecek trafik kazalarının önlenmesi, yolların güvenli ve kesintisiz şekilde kullanılabilmesi için alınacak tedbirler gündeme geldi. Trafik denetimlerinin artırılması, sürücülerin kış şartlarına uygun şekilde seyahat etmesi ve olumsuzluklara karşı kurumların koordineli hareket etmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Akçakoca'da kış mevsimi boyunca vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, ulaşımda aksaklık yaşanmaması ve trafik akışının güvenli şekilde sürdürülmesi için gerekli tedbirlerin titizlikle uygulanacağı belirtildi.