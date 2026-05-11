Aksaray'da Şiddetli Yağmur Şehri Sular Altında Bıraktı

11.05.2026 21:50
Aksaray'da 30 dakikalık yağmur yolları göle dönüştürdü, evler suyla doldu. Meteoroloji uyardı.

Aksaray'da yaklaşık 30 dakika süren şiddetli yağmur şehri sular altında bıraktı. Yolların göle döndüğü, duvarlardan suların aktığı kentte yağmur drenaj hattının önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

Aksaray'da gün boyu etkili olan güneşli sıcak hava, akşam saatlerinde yerini şiddetli yağmura bıraktı. Bir anda bastıran yağmur yaklaşık 30 dakika sürdü. Şehrin birçok kesiminde yollar göle dönerken, duvarlardan akan yağmur suları ise şelaleyi andırdı. Yağmur suları evlere de girerken, bazı vatandaşlar içeri su girmemesi için evlerinin önüne halı serdi. Meteorolojiden alınan bilgilere göre metrekareye 6.6 kilogram yağış düştüğü, yağışların belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

