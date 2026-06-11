Akşehir Kirazı'na Saha İncelemesi - Son Dakika
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Akşehir Kirazı'na Saha İncelemesi

Akşehir Kirazı\'na Saha İncelemesi
11.06.2026 16:25
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Akşehir'de kiraz üretim süreci değerlendirildi, üreticilerin sorunları dinlendi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, coğrafi işaretli Akşehir Kirazının üretim sürecine yönelik saha incelemeleri gerçekleştirildi. İncelemelerde üreticilerin sorun ve talepleri yerinde dinlenirken, sezon öncesi değerlendirmelerde bulunuldu.

Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit ile Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil İbrahim Önder, mahalle muhtarları ve üreticilerle birlikte kiraz bahçelerini ziyaret ederek üretim sürecine ilişkin incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde kiraz bahçelerinin gelişim durumu, hasat öncesi hazırlıklar, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve ürün kalitesinin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Yetkililer, üreticilerle birebir görüşerek taleplerini dinledi ve çözüm önerileri üzerinde değerlendirmelerde bulundu. İncelemelerde ayrıca, ilçe ekonomisinin önemli tarımsal değerlerinden biri olan coğrafi işaretli Akşehir Kirazı'nın üretim kapasitesinin artırılması, kalite standartlarının korunması ve pazarlama süreçlerinin geliştirilmesine yönelik konular görüşüldü.

Yetkililer, Akşehir Kirazı'nın hem yurt içi hem de uluslararası pazarlardaki marka değerinin yükseltilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, üretimden ihracata kadar tüm aşamalarda kalite odaklı bir yaklaşım benimsendiğini ifade etti. Kaymakam. Mustafa Yiğit ve Müdür Halil İbrahim Önder, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından üreticilerle sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayarak, sahada gerçekleştirilen incelemelerin sorunların yerinde tespit edilmesi ve hızlı çözümler üretilmesi bakımından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ilçenin marka değeri haline gelen Akşehir Kirazı'nın üretim, kalite ve pazarlama süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla kamu kurumları, üreticiler ve ilgili paydaşlarla koordineli çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Üretim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Akşehir Kirazı'na Saha İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Eylem Çırganış Eylem Çırganış:
    çok güzel bir adım bu kirazımız hak ettiği ilgiyi görüyo nihayet 0 0 Yanıtla
  • Birsen Tekin Birsen Tekin:
    yani güzel hoş da üreticilere eğitim veriyolar mı bilmiyorum hani teknoloji kullanımı veya modern tarım yöntemleri falan çünkü ziyaret güzel de öğretim olmazsa yine aynı yerde kalırız 0 0 Yanıtla
  • Serdar Mengi Serdar Mengi:
    akşehir kirazı böyle ilgi görünce sevindim açıkçası ekonomi için de iyi olur bu işin düzgün yürümesi ürünü pazarlarsa bölkeye para girer ve herkes kazanır 0 0 Yanıtla
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