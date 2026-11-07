Aksu Belediyesi, 3,2 kilometrelik Kumköy Sahili'nde temizlik çalışması yaptı - Son Dakika
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Aksu Belediyesi, 3,2 kilometrelik Kumköy Sahili'nde temizlik çalışması yaptı

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Aksu Belediyesi, 3,2 kilometrelik Kumköy Sahili\'nde temizlik çalışması yaptı
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Aksu Belediyesi, Nitelikli Doğal Koruma Alanı'ndaki 300 bin metrekarelik Kumköy Sahili'nde 3,2 kilometrelik kıyıda temizlik yaptı. Başkan İsa Yıldırım, sahil temizlendikten kısa süre sonra yeniden kirletilmesinin üzücü olduğunu belirterek temiz tutulması çağrısında bulundu.

Antalya merkez Aksu Belediyesi, 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' statüsünde bulunan 300 bin metrekarelik alanı ve 3,2 kilometrelik kıyı uzunluğuna sahip Kumköy Sahili'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Aksu Çayı ile Beşgöz Deresi arasında yer alan sahilde, doğal güzelliklerin korunması ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakılması amacıyla gerçekleştirilen temizlik çalışmasında sahil boyunca biriken atıklar toplandı.

Saha personelinin bölgede periyodik aralıklarla temizlik yaptığını hatırlatan Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım Kumköy Sahili'nin temizlenmesinin ardından kısa süre içinde yeniden kirletilmesinin üzücü olduğunu belirterek sahilin temiz tutulması çağrısında bulundu.

Toplumsal farkındalık amacıyla belediyenin temizlik işleri müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmaya Belediye Başkanı İsa Yıldırım, başkan vekili Mehmet Alptekin, başkan yardımcıları Mehmet Atalay ve Mehmet Ünsal, Aksu Belediyesi Personel A.Ş. ile Birlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Samur, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

Kaynak: İHA
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