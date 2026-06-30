Aksu Belediyesi DOA sistemini hayata geçirdi - Son Dakika
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Aksu Belediyesi DOA sistemini hayata geçirdi

Aksu Belediyesi DOA sistemini hayata geçirdi
30.06.2026 21:10  Güncelleme: 21:12
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Aksu Belediyesi, ambalaj atıklarının geri dönüşümünü teşvik etmek ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla Depozitosu Olan Ambalaj (DOA) cihazını hizmete sundu. Vatandaşlar, iade ettikleri her ambalaj için 1 TL teşvik bedeli kazanabilecek.

Aksu Belediyesi, ambalaj atıklarının çevreye kontrolsüz şekilde bırakılmasını önlemek ve vatandaşları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) cihazını hizmete sundu. Uygulamayı "Gelecek nesillere daha temiz bir Aksu bırakma hedefiyle attığımız en kararlı adım" olarak değerlendiren Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, vatandaşları bu çevreci harekete ortak olmaya davet etti.

Depozitosu Olan Ambalaj (DOA) Sistemi; cam, plastik (PET) ve alüminyum içecek ambalajlarının yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlayarak çevre kirliliğini önlemeyi hedefliyor. Aksu'da belediye hizmet binasına yerleştirilen DOA cihazı ile start verilen projenin, kısa sürede Aksu genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

DOA sisteminin yerli ve milli bir dijital depozito yönetim sistemi olduğunu söyleyen Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, sistemin depozitolu içecek ambalajlarının geri dönüşümünü teşvik ettiğini söyledi. Tüketicilerin belediyeler, zincir marketler ve belirlenen toplama merkezleri aracılığıyla bu ambalajları iade edip depozito bedellerini geri alabileceğini belirten Başkan Yıldırım şunları söyledi:

" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bünyesindeki Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) iş birliğiyle başlatılan bu çevreci seferberlik kapsamında, geri dönüşüm firmamız ERENSAN iş birliğiyle belediye hizmet binamıza DOA cihazımızı yerleştirdik. Depozitosu Olan Ambalaj Sistemi'ni hayata geçiren Antalya'daki ilk belediyeyiz. Çevreyi koruyan ve geri dönüşümü teşvik eden bu uygulamayı ilçemizde başlatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hayata geçirilen sistem, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılmasına, ambalaj atıklarının ekonomiye kazandırılmasına ve çevre bilincinin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacak."

Vatandaşlara çağrı

Çevreyi korumanın ve doğal kaynakları gelecek nesillere aktarabilmenin ortak bir sorumluluk olduğunu belirten Başkan Yıldırım: "DOA cihazı ile doğaya kontrolsüz şekilde bırakılan depozitolu içecek ambalajları geri dönüşüm sürecine dahil edilerek yeniden ham maddeye dönüştürülecek. Böylece hem çevre kirliliği azaltılacak hem de doğal kaynaklarımız daha verimli kullanılacak. Çocuklarımıza daha temiz bir Aksu bırakmak için tüm hemşehrilerimizi DOA sistemine katılarak bu çevreci harekete destek vermeye davet ediyorum" dedi.

DOA Kart

Vatandaşlar, mobil cihazlarına indirecekleri DOA uygulaması aracılığıyla sisteme kolaylıkla katılabilecek. DOA Kart veya T.C. kimlik numarası ile giriş yapılmasının ardından, üzerinde Depozito Yönetim Sistemi işareti bulunan ambalajlar DOA cihazına teslim edilebilecek. Cihaza her vatandaş günlük 200 adet ambalaj iadesi yapılabilecek. İade edilen her bir ambalaj için 1 Temmuz'dan itibaren 1 TL teşvik bedeli kullanıcı hesaplarına aktarılacak. Biriken bakiyeler uygulama üzerinden takip edilebilecek; banka hesaplarına aktarılabilecek ve POS cihazları ile karekod destekli alışveriş noktalarında kullanılabilecek.

DOA sistemiyle geri dönüşüm oranlarının artırılması, "at-kurtul" alışkanlığının yerini geri kazanım odaklı tüketim anlayışına bırakması ve ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar liralık katkı sağlanması hedefleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Antalya, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Aksu Belediyesi DOA sistemini hayata geçirdi - Son Dakika

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