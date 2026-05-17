Akyaka'da Şaşırtan Gel-Git Olayı

17.05.2026 20:28
Akyaka Mahallesi'nde deniz suyu 2 dakikada 80-100 metre çekilerek herkesi şaşkına çevirdi.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı 'Sakin Kent' unvanıyla bilinen Akyaka Mahallesi'nde 2 dakika süren gel-git olayı şaşkınlıkla izlendi.

'Sakin Kent' unvanıyla bilinen Akyaka Mahallesi'nde yaşanan sıra dışı doğa olayı bölge halkını ve tekne işletmecilerini hayretler içinde bıraktı. Akşam saatlerinde deniz suyunun aniden kıyıdan yaklaşık 80 ila 100 metre çekilmesi bölgede kısa süreli endişeye neden oldu. Yaklaşık 2 dakika süren çekilmenin ardından deniz suyu yeniden eski seviyesine döndü. Özellikle Azmak Deresi çevresi ve sahil kesiminde net şekilde gözlemlenen gel-git olayı sırasında teknelerin bulundukları bölgelerde su seviyesinin hızla düştüğü görüldü. Kıyıda bulunan vatandaşlar ve tekne sahipleri, yaşananları cep telefonlarıyla kayda aldı.

Gökova Körfezi'nde Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi'nde 30 yıldır tekne işleten Dağlar Gökovalı, "Yaklaşık 30 yıldır burada denizcilik yapmaktayız. Bu kadar sert gel-git olayını ilk defa görüyoruz. 2 dakika içinde deniz yaklaşık 80-100 metre gitti ve geldi. Deniz tekrar dolmaya başladı. Çok hızlı ve sert bir şekilde gel-git olayı oldu. Umarım bir sıkıntı olmaz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

