Alaca Mor Soğanı Denetimleri - Son Dakika
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Alaca Mor Soğanı Denetimleri

Alaca Mor Soğanı Denetimleri
12.06.2026 16:14
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Alaca'da coğrafi işaretli mor soğanın verim ve kalitesini korumak için denetimler yapılıyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde, coğrafi işaretli Alaca mor soğanının verim ve kalitesinin korunması amacıyla ekipler tarafından tarlalarda denetimler gerçekleştiriliyor.

Alaca'nın coğrafi işaretli ürünü Alaca mor soğanının üretimi devam ediyor. Verimin ve kalitenin korunması amacıyla, mor soğan üretilen tarlalarda ekipler tarafından denetimler gerçekleştiriliyor. Alaca Ziraat Odası'ndan Ferhat Arslan ile Uzman Tarım Danışmanı Eda Çanak Baykara, Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen kontrollerde soğanların gelişim durumu değerlendirilirken, ihtimal hastalık ve zararlı riskleri de mercek altına alındı. Uzman ekipler tarafından yaprak ve kök örnekleri incelenerek özellikle hastalıklar, mildiyö riski ve zararlı yoğunluğu konusunda gözlemler yapıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Alaca Mor Soğanı Denetimleri - Son Dakika

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