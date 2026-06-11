CHP Parti Meclisi Toplandı, Kurultay İlan Edildi - Son Dakika
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CHP Parti Meclisi Toplandı, Kurultay İlan Edildi

11.06.2026 20:20
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Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan PM, olağan kurultay için takvim hazırlayacak.

Haber: Feyaz ÇANAK

(ANKARA) - CHP Parti Meclisi bugün Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. 27 PM üyesinin istifası ve kurultay çağrılarının gölgesinde yapılan toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, "İlanihaye Genel Başkan olacağım diye bir şey yok. Biz olağan kurultay için takvim hazırlayalım olağanüstü kurultay için hukuksal engel kalkarsa o zaman olağanüstü kurultayda yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

CHP Parti Meclisi (PM) bugün 13: 00'te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantıya Kılıçdaroğlu dahil 27 PM üyesi katılırken, toplantıdan önce 27 PM üyesi istifasını Genel Merkez'e sundu. Aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısı olan PM üyesi Ahmet Hakan Uyanık'ın askerde olduğu, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın mazeret bildirdiği, Burhan Şenatalar'ın ise icra dairesinden PM tebligatını almadığı öğrenildi.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre TBMM'de yaptığı açıklamada istifa eden PM sayısını 28 olarak duyurmuştu. İstifa eden 28 kişiden biri olduğu iddia edilen Yaşar Seyman'ın istifa etmediği öğrenildi. Toplantıda konuşan Seyman'ın partide çözümden yana olduğunu söylediği, "İhraçlara karşıyım. İstifa eden arkadaşlar gelselerdi olağanüstü kurultay için hep beraber imza verecektik" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU 1 SAAT KONUŞTU

ANKA Haber Ajansı'nın toplantıya dair edindiği bilgilere göre, Kılıçdaroğlu toplantının açılışında yaklaşık 1 saatlik bir konuşma yaparak, ülke ve bölgedeki gelişmelere dair değerlendirmelerini paylaştı. CHP'deki son gelişmelere de burada değinen Kılıçdaroğlu, olağan kurultay için bir takvim hazırlanmasından yana olduğunu anlattı. Kurultay takvimi için parti organlarının ve hukukçuların çalışması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "İlanihaye Genel Başkan olacağım diye bir şey yok. 38'inci Kurultay'daki 'güvenli liman' yaklaşımım aynen devam ediyor. Ben hukukçu değilim ama olağanüstü kurultayın olanağı varsa bir saniye bile durmayalım. Biz olağan kurultay için takvim hazırlayalım olağanüstü kurultay için hukuksal engel kalkarsa o zaman olağanüstü kurultayda yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

5 PM ÜYESİ KURULTAY İSTEDİ

Toplantıda MYK üyeleri dışındaki tüm PM üyelerinin söz kullanırken, bu PM üyelerinden 5'inin kurultay çağrısı yaptığı öğrenildi. Kurultay çağrısı yapan isimlerin, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve PM üyeleri Yaşar Seyman ve Mehmet Tüm olduğu belirtildi.

DİSİPLİN KARARLARINA İTİRAZ

Toplantının ana gündeminin parti içi sorunlar olduğu, PM üyelerinin parti birliği konusunda konuşmalar yapıldığı öğrenilirken, 9 milletvekilinin tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine bazı PM üyeleri itiraz etti. Bazı PM üyeleri zamanlama konusunda hata yapıldığını savunurken, bazı PM üyeleri ise milletvekillerinin MYK tarafından disipline sevk edilmesine itiraz etti.

MYK YARIN BİR KEZ DAHA TOPLANIYOR

Öte yandan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yarın 14: 00'te bir kez daha toplanacak. Toplantıda, milletvekillerine yönelik yeni ihraç kararlarının ve bazı il başkanlarına yönelik görevden almanın da gündeme gelebileceği iddia ediliyor. Toplantıda, 16 Haziran Salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'nun konuşup konuşmayacağı da tartışılacak. Bu konuda "kararlı" olduklarını söyleyen CHP'li kurmaylar, nihayi kararın MYK'da alınacağını belirtiyor.

KILIÇDAROĞLU GRUP BAŞKAN VEKİLİ ATAYABİLİR

Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen 9 isim arasında CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da yer aldı. CHP, TBMM Başkanlığı'na yazı yazarak her iki isimin de partide herhangi bir görevinin kalmadığını bildirdi. Böylece CHP Grup Başkan Vekili olarak yalnızca Murat Emir kaldığını, iki koltuğun boşaldığını belirten kurmaylar, "Tekrar Grup Başkan Vekili seçmek zorunda değiliz. Kemal Bey boşalan koltuklara yeni isimler atayabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Parti Meclisi Toplandı, Kurultay İlan Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hümeyra Abakay Hümeyra Abakay:
    eski günlerde böyle karmaşa olmuyordu ya daha düzenli daha sakin işlerdi artık herşey çok acımasız ve hızlı gidiyor nedir bu tempo 0 0 Yanıtla
  • Erhan Hokerek Erhan Hokerek:
    insanlar ders almıyor işte geçmiş olaylardan hiç mi birşey öğrenmiyor bu tür durumlar hep yaşandı hep böyle gidişat oldu 0 0 Yanıtla
  • Ceyhan Demir Ceyhan Demir:
    ya bu masraflara bak hele bir de kurultay falan organize et diye mi para harcayacağız şu dönemde herkesin cebinde para yok zaten ne biçim iş bu anlayamadım ya toplantı toplantı derken vakti boşa mı gidiyor 0 0 Yanıtla
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