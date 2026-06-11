Samsun'da Cinayet Davası: Eski Eşin Dedesini Öldürdü - Son Dakika
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Samsun'da Cinayet Davası: Eski Eşin Dedesini Öldürdü

Samsun\'da Cinayet Davası: Eski Eşin Dedesini Öldürdü
11.06.2026 20:52
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Emir Yarar, eski eşinin dedesi Sebahattin Coşar'ı öldürdüğünü hatırlamadığını savundu.

Samsun'da eski eşinin dedesinin öldürülüp 4 gün boyunca bir evin bodrumunda saklayan tutuklu sanık, hakim karşısına çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık, cinayeti neden işlediğini hatırlamadığını savundu.

Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde geçen 2025 yılı Mart ayında meydana gelen olayda, Alzheimer hastası olduğu belirtilen 6 çocuk babası Sebahattin Coşar (69), yaşlılık maaşını çekmek için evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada, Coşar'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Yapılan çalışmalar sonucu, "uyuşturucu, kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme" suçlarından 14 suç kaydı bulunan Emir Yarar'ın (24) yaşlı adamı iple boğup bıçaklayıp öldürdüğü belirlendi. Coşar'ın cansız bedeni sanığın babasına ait evin bodrumunda bulunurken, olayın ardından tutuklanan Yarar hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Emir Yarar, bulunduğu Erzincan Cezaevi'nden getirilerek katıldı. Duruşmada maktulün kızı olan sanığın eski kayınvalidesi Aysun Karaca, müşteki olarak hazır bulundu.

"Sebahattin Coşar'ı neden öldürdüğümü hatırlamıyorum"

Eski eşi Mukaddes Karaca'nın dedesi olan Sebahattin Coşar'ı öldürdüğü iddia edilen sanık Emir Yarar savunmasında, olay sırasında uyuşturucu madde etkisinde olduğunu ileri sürerek, "Babamın çiğ köfte dükkanının altında depo gibi bir yer vardı. Ben oraya gitmiştim. Uyuşturucu kullanıyordum. Sebahattin Coşar olay yerine geldi. Bir anda geldi. Yere yatırdım. Tam hatırlamıyorum. Bıçağı vurdum, iplikle boğdum. Bıçak üzerimdeydi. Nasıl ifade verdim bilmiyorum. Olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlamıyorum. Polisler gelip beni evden aldı. Olay yerini ben gösterdim. Bu işi para için yapmadım. Ölen şahısla herhangi bir problemim yoktu. Uzun yıllardır uyuşturucu kullanıyorum. Psikolojik sorunlarım vardı. Sinir krizleri geçiriyor, çevreme zarar veriyordum. Ailemle de sıkıntılarım vardı. Babamın evini yakmaya çalıştım. Sebahattin Coşar'ı neden öldürdüğümü hatırlamıyorum. Kimse bana yardım etmedi, tek başımaydım. Uyuşturucu ve psikolojik sorunlar nedeniyle oldu. Öldürdüğümü de hatırlamıyorum. Elinde çanta olup olmadığını bilmiyorum. Öldürme sebebim parasını almak değildi" dedi.

Mahkeme heyetinin, olay günü maktulün yaşlılık maaşını çektiği ve üzerinde parasının bulunamadığı yönündeki sorusu üzerine sanık, "Bankadan para çektiğini bilmiyordum. Depo kısmına geldi ve olay yaşandı" diye konuştu.

Soruşturma aşamasında verdiği ilk ifadede boşandığı eşi Mukaddes Karaca'nın kendisini yönlendirdiği yönündeki beyanları da kabul etmeyen sanık, o ifadeyi kendisinde olmadığı bir sırada verdiğini ve kabul etmediğini söyledi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçlar kullandığını ve olay anında uyuşturucu madde etkisinde bulunduğunu savunarak, adli tıp incelemesi yapılmasını talep etti.

"Babamı maaşını çektikten sonra para sayarken görüp depoya götürerek öldürdüğünü düşünüyorum"

Duruşmada söz alan maktulün kızı ve sanığın eski kayınvalidesi olan Aysun Karaca ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek en ağır cezayı almasını istedi. Karaca, "Annem 4 ay önce vefat etmişti. Babam benimle kalıyordu. Kızım Mukaddes de yanımdaydı. Kardeşim Antalya'da yaşıyordu, gelecekti. Babam onu bekliyordu. Sabah uyandığımızda babam evde yoktu. Dayıma gittiğini düşündüm çünkü gezmeyi severdi. Telefon kullanmazdı. Komşular, 'Baban yok, belki öldürülmüştür' deyince şüphelendim ve karakola giderek kayıp başvurusu yaptım. Babam maaşını çekmişti. Kahvehanede para saymayı severdi. Emir'in babamı gasp amacıyla öldürdüğünü düşünüyorum. Üç damadım vardı, en çok bunu severdim. Ancak bize de zarar vermeye çalışıyordu. Eğer birini öldürecek olsaydı kendi eşini öldürürdü. Kızımla evliyken çok eziyet etti. Eline bıçak alıp eşimin boğazını kesmeye bile kalktı. Babamı maaşını çektikten sonra para sayarken görüp depoya götürerek öldürdüğünü düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık ise müştekinin bu sözlerine karşılık, "Parası için öldürmedim, parasını almadım" diyerek suçlamayı reddetti.

"Oğlumun maktulle arasında herhangi bir husumet yoktu"

Sanığın babası Recep Yarar da tanık olarak dinlendi. Oğlunun uzun süredir uyuşturucu kullandığını ve psikolojik sorunlar yaşadığını anlatan baba Yarar, "Ramazan ayıydı. Oğlum Emir ile annesi arasında tartışma yaşanıyordu. Daha sonra evin altında ceset olduğunu öğrendik. Sebahattin Coşar kayıp olarak aranıyordu. Olayın şokunu yaşadım. Ne yapacağımı düşündüm. Sonra polise gidip durumu anlattım. Oğlumun yakalanması için biraz beklenmesini istedim. Eve gittiğimde televizyon seyrediyordu. Polise haber verdim. Polislerle birlikte eve gittik ve oğlumu teslim ettim. Ardından evin altına indik ve polisler cesedi buldu. Oğlum uyuşturucu kullanıyordu. Maktulle arasında herhangi bir husumet yoktu. Daha önce evi yakmaya kalktı, intihar girişiminde bulundu. Olaydan önce de hastanede 25 gün tedavi görmüştü" şeklinde konuştu.

"Abim bana Sebahattin Coşar'ı öldürdüğünü söyledi"

Sanığın kardeşi Mert Yarar ise ağabeyinin daha önce de benzer söylemlerde bulunduğunu belirterek, "Abim bana Sebahattin Coşar'ı öldürdüğünü söyledi, inanmadım. Daha önce başka kişileri de öldürdüğünü söylemişti ancak öldürmemişti. Evin altındaki depo kısmına gittim. Kan görünce korktuğum için içeri girmedim. Babam eve gelince, abimin öldürdüğünü söylediğini anlattım" şeklinde ifade verdi.

"Annemi ve babamı öldürmek istiyordu"

Sanığın eski eşi Mukaddes Karaca (25) mahkemede verdiği ifadede, "2 yıl önce boşanmıştık. Eski eşim madde kullanmadığı zaman saldırganlaşıyordu. Boşandıktan sonra bize bıçakla saldırdı. Annemi ve babamı öldürmek istiyordu. Benimle barışmak istiyordu. Ailem bana sahip çıktığı için onlara zarar vermek istiyordu. Dedem 3-4 gün evde yoktu. Ben dedemin kaybolduğunu üçüncü gün öğrendim. Annem, babamı bulamadıklarını ve kayıp başvurusunda bulunacaklarını söyledi. Dedemle bir sorunu yoktu. Boşandığım eşimin dedemi benim canımı yakmak için öldürdüğünü düşünüyorum. Olaydan yaklaşık 1,5 yıl önce bana, 'Seni çok seviyorum, sana kıyamam ama ailenden birini öldürüp canını acıtacağım' demişti. Bu nedenle dedemi öldürme sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Eski eşim madde bağımlısıydı. Madde almak için hırsızlık da yapmıştı. Dedemi madde parası için öldürmüş olabilir. Dedemin çektiği maaş da bulunamadı" dedi.

Savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak sanığın "Canavarca hisle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı yazılı savunma yapmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına ve ayrıca gasp suçundan da dava açılmadı için Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulunmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Cinayet, Samsun, Emir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Cinayet Davası: Eski Eşin Dedesini Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bahattin Market Bahattin Market:
    bu olayı okurken içim çok kırıldı maalesef toplumun ruh sağlığı konusundaki duyarsızlığı ve uyuşturucu bağımlılığı konusunda alınan önlemlerin yetersizliği göze çarpıyor belki bu genç adam tedavi görmüş olsaydı böyle bir trajediden kurtulabilirdik 0 0 Yanıtla
  • Pınar Dihe Pınar Dihe:
    çok üzücü bir olay ama merak ettim sanığın ekonomik durumu nasıl idi yani bu tür olaylarda genellikle maddi sıkıntılar rol oynuyor mu diye düşünüyorum ayrıca cezaevinde tedavi imkanları var mı onun da sorgulanması gerekli 0 0 Yanıtla
  • Hüseyin Yavuz Arslan Hüseyin Yavuz Arslan:
    ya bu adam ne diye böyle bi şey yapo valla internette uyuşturucu kullanıyo diye açıklama yapıyo ama kimse böyle şey yapmaz medya da çok büyütüyo tabi 0 0 Yanıtla
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