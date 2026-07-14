Alanya Belediyesi'nden yeşil alanlarda yoğun mesai - Son Dakika
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Alanya Belediyesi'nden yeşil alanlarda yoğun mesai

Alanya Belediyesi\'nden yeşil alanlarda yoğun mesai
14.07.2026 14:29  Güncelleme: 14:35
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Alanya Belediyesi ekipleri, park ve yeşil alanlarda yangın riskini azaltmak ve kent estetiğini korumak için peyzaj ile ot temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki parklar, yeşil alanlar, refüjler, yol kenarları ve kaldırımlarda peyzaj ile ot temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla yangın riskinin azaltılması, çevre düzeninin korunması ve kent estetiğinin sağlanması hedefleniyor.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz döneminde artan yangın riskine karşı kent genelindeki bakım çalışmalarına hız verdi. Parklar, yeşil alanlar, refüjler, yol kenarları ve kaldırımlarda yürütülen peyzaj düzenlemeleri ile ot temizliği çalışmaları program dahilinde aralıksız devam ediyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla kuru otların oluşturabileceği yangın riski en aza indirilirken, çevre temizliği ve düzeni de sağlanıyor. Düzenli bakım çalışmaları sayesinde Alanya'nın yeşil dokusu korunurken, kentin estetik görünümünün sürdürülebilir şekilde gelecek nesillere aktarılması da hedefleniyor. Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların daha güvenli, temiz ve düzenli bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için bakım ve peyzaj çalışmalarının kentin dört bir yanında planlı şekilde devam edeceği belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Alanya Belediyesi, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

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