Alanya Belediyesi'nin çakıl yıkama makinesi ilk kez kullanıldı - Son Dakika
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Alanya Belediyesi'nin çakıl yıkama makinesi ilk kez kullanıldı

Alanya Belediyesi\'nin çakıl yıkama makinesi ilk kez kullanıldı
10.07.2026 15:52  Güncelleme: 16:08
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Alanya Belediyesi'nin araç filosuna kazandırdığı Agrega Çakıl Yıkama Makinesi ilk kez Tırılar Mahallesi'ndeki asfalt çalışmasında kullanıldı. Yeni sistem, tozu önlerken asfaltın dayanıklılığını artırıyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü araç filosuna kısa süre önce kazandırılan Agrega Çakıl Yıkama Makinesi, ilk kez Tırılar Mahallesi'ndeki asfalt çalışmasında kullanıldı.

Tırılar Mahallesi Sakarat Sokak ve Ali Belen Sokak'ta gerçekleştirilen asfalt serim çalışmalarını Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar, Tırılar Mahalle Muhtarı Orhan Güler ve belediye teknik ekibi yerinde takip etti. Yeni sistemde kepçeyle makineye aktarılan çakıl önce elekten geçirilerek ayrıştırılıyor, ardından yıkanıp doğrudan kamyonlara yüklenerek serim alanına ulaştırılıyor. Bu yöntem sayesinde asfalt serimi sırasında oluşan yoğun tozun önüne geçilirken, temizlenen agreganın bitüme daha iyi tutunmasıyla asfaltın dayanıklılığı ve kullanım ömrü de artırılıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Alanya Belediyesi'nin çakıl yıkama makinesi ilk kez kullanıldı - Son Dakika

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