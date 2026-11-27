Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kapalı pazar yerinde farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Alaplı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, pazar esnafına ve vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinlik çerçevesinde vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve günün anlam ve önemine ilişkin hazırlanan farkındalık kokartları takıldı. Bunun yanı sıra kadına yönelik şiddetle mücadele mesajlarının bulunduğu etiketler pazar tezgahlarına asıldı.

Şiddetle mücadele ortak toplumsal sorumluluk

Etkinlikte, toplumun bütün kesimlerinin kadına yönelik şiddetle mücadelede ortak sorumluluk taşıdığı vurgulandı. Şiddetten uzak bir toplumun sevgi, saygı ve eşitlik temelinde oluşturulmasının önemine dikkat çekildi.

Alaplı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikle kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal duyarlılığın ve farkındalığın artırılması hedeflendi.