Alibey Deresi taştı, Arnavutköy\'de Boğazköy İlkokulu\'nu su bastı, cadde kapatıldı

Arnavutköy'de Alibey Deresi'nin taşmasıyla Boğazköy İlkokulu bahçesi sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından megakent İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan Alibey Deresi'nin taşmasıyla Milli Egemenlik Caddesi tamamen trafiğe kapatıldı. Boğazköy İlkokulu bahçesini ve okulu da su bastı. Belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışmalarına başladı.