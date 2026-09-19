Ankara Etimesgut'ta yol genişletme için 11 ağacın kesildiği iddiası tepki çekti - Son Dakika
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Ankara Etimesgut'ta yol genişletme için 11 ağacın kesildiği iddiası tepki çekti

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Ankara Etimesgut\'ta yol genişletme için 11 ağacın kesildiği iddiası tepki çekti
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Ankara Etimesgut'ta Piyade Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı'nda saat 22.30 sıralarında yol genişletme çalışması kapsamında 20 yaşında olduğu iddia edilen 11 ağacın kesildiği öne sürüldü. Çevre sakinleri kesime tepki gösterdi ve yetkililere ulaşamadıklarını söyledi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yol genişletme çalışması kapsamında 11 adet ağacın kesildiği iddia edildi, çevre sakinleri duruma tepki gösterdi.

Olay, Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı'nda saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yol genişletme çalışması kapsamında 20 yaşında olduğu iddia edilen 11 ağaç kesildi. Çevre sakinleri, ağaçların kesilmesine tepki gösterdi.

Üzgün olduğunu belirterek çalışmaya tepki gösteren Şafak isimli bir vatandaş, "Elvan Premium konutlarında oturuyorum. Yaklaşık 2016 yılında bu binaya taşındık. Yani ağaçlar da 2016 yılında dikildi, dikilirken de zaten ağaçlar 8 yaşında falandı. Aradan 10 yıl geçti, şu anda ağaçlar 20 yaşında diyebiliriz. Burada belediyemizde veya herhangi bir şahıslarda kusur aramıyoruz. Sadece çok üzgünüz yani. sonuçta ağaçlarımız da bir canlı. Yani üzgünüz, diyecek bir şey yok. Yaklaşık 11 adet ağaç kesilmiş. Yol genişlemesi için kesilmiş" şeklinde konuştu.

"Hiçbir yetkiliye ulaşamadık"

5 dakika içerisinde bütün ağaçların yerle bir edildiğini ifade eden Fatih isimli bir vatandaş, şunları kaydetti:

"Kaç günden beri verdiğimiz mücadele şu an gördüğünüz gibi ağaçların kesimiyle sonuçlandı. 11 yılda yetiştirdiğimiz ağaçları 5 dakika içinde gözlerimin önünde paramparça edip bu hale getirdiler. Burada 11 tane ağacımız, 11 tane canımız gitti diyebilirim yani. Yol genişletmesi için kesileceğini söylediler. O kadar kaç günden beri sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ama hiçbir yetkiliye ulaşamadık, hiçbir problemi çözemedik. Bizim buradaki amacımız bahçemizden gitmesi, toprağın gitmesi değil. Bizim buradaki amacımız buradaki ağaçların kurtulmasıydı ama maalesef ağaçlarımız gitti."

Kaynak: İHA
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